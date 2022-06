Amoklage an Berufskolleg: Verdächtiger vor Haftrichter

Bielefeld (dpa/lnw)

Nach den Schüssen an einem Bielefelder Berufskolleg wird der 20-jährige Verdächtige einem Haftrichter vorgeführt. Das hat ein Polizeisprecher am Samstag auf Anfrage mitgeteilt. Der Mann soll einen Amoklauf an der Schule geplant und mit einer Schreckschusswaffe mehrfach auf die Tür des Lehrerzimmers geschossen haben. Verletzte gab es nicht.

Von dpa