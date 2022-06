«Amoktat» angekündigt: Polizei vernimmt zwei Jugendliche

Bielefeld (dpa)

Die Polizei hat womöglich eine Gewalttat an einer Schule in Bielefeld verhindert. Es bestehe der «Verdacht der Ankündigung einer Amoktat», berichtete ein Polizeisprecher am Montag. Zwei Schülerinnen im Jugendlichen-Alter würden vernommen. Man habe nach mehreren Hinweisen in einem «niedrigschwelligen Einsatz» die Eingangsbereiche der «Schule am Möllerstift» kontrolliert. Seit 10.00 Uhr laufe der Schulbetrieb normal.

Von dpa