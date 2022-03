Ampel-Teil fällt auf Junge

Der Achtjährige sei am Vortag glücklicherweise nur leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Autofahrer sei beim Ausparken rückwärts fahrend an den Ampelmast geprallt, an dem gerade der Junge mit seinem Vater stand. Dadurch habe sich ein Element der Ampelanlage gelöst. Worum es sich dabei handelte, gab die Polizei nicht an - die Ampel sei weiter funktionsfähig gewesen.