An Heiligabend: Impf-Aktion im Kölner Dom

Köln (dpa)

Bewusst an Heiligabend bietet der Kölner Dom tagsüber eine Impf-Aktion an. Zwischen 10 Uhr und 14 Uhr könne man sich im Dreikönigensaal des Doms impfen lassen, teilte der Dom am Montag mit. Dompropst Guido Assmann lasse sich bei der Gelegenheit boostern. Assmann nannte das Impfen demnach ein Zeichen der Nächstenliebe - das «wunderbar zum bevorstehenden Weihnachtsfest» passe.

Von dpa