Andrang auf Kinderimpfungen in Bonn: «regelrecht überrannt»

Zum Start der Corona-Kinderimpfungen ist das kommunale Impfzentrum in Bonn nach Angaben von Oberbürgermeisterin Katja Dörner «regelrecht überrannt» worden. Anstatt in nur einer Impfstraße im Bonner Impfzentrum würden Fünf- bis Elfjährige jetzt in allen Impfstrecken geimpft, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag im Radiosender WDR 5. Die erst am Donnerstagmorgen frei geschalteten Termine seien «nach kürzester Zeit» ausgebucht gewesen. «Das hat uns auch gezeigt, wie groß das Interesse der Eltern ist, ihre Kinder durch eine frühzeitige Impfung schützen zu können», sagte Dörner.

Etliche Kreise und kreisfreie Städte hatten im Vorfeld von einem großen Interesse an den Kinderimpfungen in den kommunalen Impfzentren berichtet. In Bonn sei das Impfniveau auch bei Erwachsenen von Anfang an sehr hoch gewesen, sagte Dörner. Sie vermute, dass deshalb auch der Andrang für Kinderimpfungen überdurchschnittlich sei. Erste Kinderärzte in Nordrhein-Westfalen hatten am Montag mit der Corona-Impfung von Fünf- bis Elfjährigen begonnen.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Impfungen für Kinder, die Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf oder Angehörige mit hohem Risiko haben. Es können nach individueller Entscheidung und ärztlicher Aufklärung aber auch alle Kinder geimpft werden. Verwendet wird ein niedriger dosierter Biontech-Impfstoff.