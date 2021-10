Andrich rettet Bayer Leverkusen Punkt in Sevilla

Sevilla (dpa)

Bayer Leverkusen bleibt in der Europa-League-Saison ungeschlagen. Vier Tage nach dem 1:5 in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern München gelang dem Werks-Club am Donnerstagabend bei Betis Sevilla ein 1:1 (0:0). Durch das Remis verteidigte das Team nach dem dritten Spieltag seine Tabellenführung in der Gruppe G mit sieben Zählern erfolgreich. Auf Platz zwei sind weiter die punktgleichen Andalusier. Robert Andrich (82.) rettete mit seinem Treffer das Unentschieden für Bayer. Sevilla war durch Borja Iglesias (75.) in Führung gegangen. Er verwandelte einen von Leverkusens Verteidiger Jeremie Frimpong verursachten Handelfmeter.

Von dpa