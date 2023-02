Angeklagt wegen Untreue und Geldwäsche: Pfarrer ausgeliefert

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Ein katholischer Priester muss sich demnächst wegen Untreue und Geldwäsche vor dem Amtsgericht Mönchengladbach verantworten. Der 59-Jährige sei am Dienstag dieser Woche aufgrund eines europäischen Haftbefehls von Belgien nach Aachen überstellt worden, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Mönchengladbach am Donnerstag. Er sei weiter in Haft.

Von dpa