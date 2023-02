Angreifer verletzt Männer mit Messer und wird festgenommen

Hagen (dpa/lnw)

Ein 24-Jähriger hat am Freitagabend in Hagen innerhalb von knapp zwei Stunden mutmaßlich drei Männer nacheinander mit einem Messer jeweils am Oberschenkel verletzt. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen aufgrund deckungsgleicher Personenbeschreibungen der leichtverletzten Opfer in der Nacht zum Samstag vorläufig festnehmen, wie es in einer Mitteilung der Polizei Hagen hieß.

Von dpa