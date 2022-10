Angriff auf Mann mit Kippa in Köln : Staatsschutz ermittelt

Köln (dpa/lnw)

Nach einem Angriff auf einen Kippaträger in der Kölner Innenstadt hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Einer von zwei Tatverdächtigen, ein 25-jähriger Mann, wurde nach dem Vorfall am Freitagabend festgenommen und am nächsten Morgen wieder entlassen, wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte. Er hatte dem 22-jährigen jüdischen Gläubigen mutmaßlich ins Gesicht geschlagen. Ein weiterer Mann im Alter von 27 Jahren soll ihn nach Polizeiangaben «mit Blick auf den israelisch-palästinensischen Konflikt beleidigt haben.» Gegen den in Bremen gemeldeten Mann werde wegen des Vorwurfs der Beleidigung sowie der Volksverhetzung ermittelt.

Von dpa