Angriff auf Ukraine: WDR streicht alle Karnevals-Sendungen

Köln (dpa)

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) reagiert auf den Krieg in der Ukraine und streicht sämtliche geplanten Karnevalssendungen. Das teilte der Sender am Donnerstagnachmittag mit. Ob die vom WDR produzierte 20.15 Uhr-Sendung «Karneval in Köln» am Rosenmontag in der ARD ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.

Von dpa