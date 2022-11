Anny Ogrezeanu ist «The Voice of Germany»

Berlin (dpa)

Anny Ogrezeanu hat die zwölfte Staffel «The Voice of Germany» mit deutlichem Abstand gewonnen. Das 21 Jahre alte Musiktalent aus Wachtberg in Nordrhein-Westfalen erhielt im Finale der ProSiebenSat.1-Castingshow am Freitagabend die meisten Zuschauerstimmen - knapp 42 Prozent des Publikums stimmten für Ogrezeanu. Ein Erfolg war das auch für Coach Mark Forster (39), denn zum ersten Mal gewann einer seiner Schützlinge die Show.

Von dpa