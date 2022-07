Anschlag auf Parteibüro: Gebastelter Sprengsatz vermutet

Nach der Explosion an einem Parteibüro der Linken in Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) hat die Polizei nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Hinweise auf einen selbst gebastelten Sprengsatz gefunden. Aus Ermittlerkreisen hieß es, dass eine sogenannte «Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung» (USBV) verantwortlich sein könnte - gebaut unter anderem mit «Blitzsprengstoff», wie ihn Feuerwerkskörper enthalten. Hinweise auf mögliche Täter gibt es demnach noch nicht.

In Oberhausen ist ein Geschäft durch eine Explosion beschädigt worden.

In der Nacht hatte die Explosion gegen 3.20 Uhr unter anderem die Scheiben des Parteibüros sowie benachbarter Geschäfte zerstört. Während Politiker der Linken am Dienstag von einem «gezielten Anschlag von rechts» sprachen, gehen die Ermittlungen in alle Richtungen.