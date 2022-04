Wegen eines Lkw im Graben ist die Anschlussstelle Köln-Lövenich auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Saarbrücken am Mittwochmorgen gesperrt gewesen.

Der Lkw rutschte in der Nacht zum Mittwoch bei einem Wendemanöver in den Straßengraben, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Nach der Bergung des Fahrzeugs wurde die Autobahn am Morgen wieder freigegeben.