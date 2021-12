Antifa ruft zum Protest gegen «Querdenken»-Bewegung auf

Dortmund (dpa/lnw)

Dortmunder Antifa-Gruppen haben zum Protest gegen die sogenannten Querdenker aufgerufen. Die Autonomen wollen sich am Platz von Netanya in Dortmund zum «Gegenprotest» am Montagabend (18.00) treffen, wenn die Anhänger der «Querdenken»-Bewegung üblicherweise bundesweit montags auf die Straßen gehen. Zusätzlich kündigte die Antifa eine angemeldete Kundgebung am Dortmunder Hauptbahnhof an.

Von dpa