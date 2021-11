Antisemitismusbeauftragte: Staatsanwaltschaften stärken

Köln (dpa)

Im Kampf gegen Antisemitismus soll die Kompetenz in den Justizbehörden gestärkt werden. Das haben die Antisemitismusbeauftragten des Bundes und der Länder bei ihrer gemeinsamen Herbstsitzung in Köln beschlossen. Bei Staatsanwaltschaften gebe es oft große Unsicherheit darüber, ob eine Straftat als antisemitisch einzustufen sei oder nicht, sagte die nordrhein-westfälische Antisemitismusbeauftragte Sabine Leutheusser-Schnarrenberger am Freitag. Ziel müsse sein, dass bei der Bewertung einer Tat einheitliche Maßstäbe angelegt würden.

Von dpa