Antje-Britt Mählmann: Leiterin von Museum Schloss Moyland

Bedburg-Hau (dpa/lnw)

Nach jahrelanger Vakanz bekommt das Beuys-Museum Schloss Moyland am Niederrhein eine neue künstlersche Leitung. Ab 1. April 2022 werde die Kunsthistorikerin Antje-Britt Mählmann diesen Posten übernehmen, teilte das Museum am Freitag mit. Mählmann leitete zuletzt die Kunsthalle St. Annen, Lübeck. Davor war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Kunsthalle Emden sowie als freie Kuratorin für die Kunsthalle Wilhelmshaven tätig.

Von dpa