Antragsstart für Wiederaufbau-Hilfen am Freitag geplant

Anträge zum Wiederaufbau in den Flutgebieten sollen betroffene Einwohner, Unternehmen und Kommunen ab kommendem Freitag stellen können. Dabei gehe es in der Regel um eine Förderung von bis zu 80 Prozent der Schäden, teilte die NRW-Landesregierung am Montag in Düsseldorf mit. In bestimmten Fällen sollen es bis zu 100 Prozent sein.

Außerdem wird Privathaushalten für Schäden am Hausrat eine Pauschale gewährt, die gestaffelt nach der Anzahl der Bewohner des Haushaltes bei 13.000 Euro beginnt. Von diesem Dienstag an soll ein Servicetelefon die Fragen von Bürgern und Unternehmen beantworten. Für NRW sind bis zu 12,3 Milliarden Euro aus dem insgesamt 30 Milliarden Euro schweren Paket vorgesehen, das Bund und Länder gemeinsam für den Wiederaufbau in den Flutgebieten geschnürt haben.