Apfelsaft statt Urinprobe: Fahrer scheitert mit Täuschung

Gevelsberg (dpa/lnw)

Mit einem dreisten Täuschungsversuch ist ein 28-Jähriger in Gevelsberg im Ennepe-Ruhr-Kreis gescheitert, der offensichtlich unter Drogen stand: Statt einer Urinprobe wollte er einer Polizeistreife einen Becher mit Apfelsaft unterjubeln, um straffrei zu bleiben. Doch die Beamten bemerkten bei der Kontrolle am Dienstagnachmittag den «apfelsafttypischen Geruch», wie es in einer Polizeimitteilung hieß. Sie schauten nach und fanden in dem Fahrzeug eine geleerte Flasche Apfelsaft. Der Mann kam zur Blutprobe auf eine Polizeiwache.

