Appelle an Fans für friedliches Derby Gladbach gegen Köln

Mönchengladbach (dpa)

Die Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und 1. FC Köln richteten vor dem Punktspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) Appelle an die Fans für ein friedliches rheinisches Derby. «Auch wenn es ein hochemotionales Spiel ist: Gewalt geht nicht, die hat nichts zu suchen im Fußball. Auf dem Platz kann man sich bekämpfen, mit gegenseitigem Respekt. Außerhalb frotzeln ist okay», sagte Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus am Freitag. Die rheinischen Traditionsvereine treffen im Borussia-Park in Mönchengladbach aufeinander.

Von dpa