Arbeitsmarkt in NRW zum Jahresende stabil

Düsseldorf (dpa)

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage hat sich der Arbeitsmarkt in Nordrhein-Westfalen auch zum Jahresende als stabil erwiesen. Die Zahl der Arbeitslosen sank im Dezember gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent auf 675.038, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Die Quote blieb mit 6,9 Prozent auf dem Niveau des Vormonats.

