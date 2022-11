Arminia Bielefeld erwirtschaftet Gewinn

Bielefeld (dpa)

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat sich finanziell stabilisiert, spürt aber nach wie vor die Auswirkungen der Corona-Krise. In den vergangenen drei Spielzeiten sind der DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA durch die Pandemie Einnahmen in Höhe von 19,3 Millionen Euro entgangen - davon 5,4 Millionen Euro in der Spielzeit 2021/22. «Wenn wir nicht zwei Jahre Bundesliga gespielt hätten, wäre der Schaden noch mal deutlich größer gewesen», sagte Vizepräsident Maurice Eschweiler bei der Jahreshauptversammlung am Montag. Die Arminia war im Sommer aus der Bundesliga abgestiegen.

Von dpa