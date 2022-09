Asamoah zu WM: «Deutschland sollte man nicht abschreiben»

Berlin (dpa)

Trotz der zuletzt schwächeren Ergebnisse ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für Gerald Asamoah bei der WM in Katar nach wie vor ein Titelkandidat. «Deutschland sollte man nicht abschreiben. Gerade dann nicht, wenn es vorab holpert und stottert», schrieb der frühere Nationalspieler in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal «t-online»: «Gerade Veteranen wie Thomas Müller oder auch Manuel Neuer können dafür sorgen, dass sich eine Turniermentalität entwickelt, dass ein Team zusammenwächst, das sich selbstbewusst auch mal durch so eine Weltmeisterschaft durchboxt, selbst wenn der Ball nicht immer nach Plan läuft.»

