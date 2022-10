Ast bricht: 82-Jähriger stürzt bei Apfelernte vom Baum

Büren (dpa/lnw)

Ein 82 Jahre alter Mann ist in Büren bei Paderborn bei der Apfelernte so schwer von einem Baum gestürzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei der Senior am Montagnachmittag mit einer Leiter in einen Apfelbaum geklettert. Als er sich in etwa drei Meter Höhe auf einen Ast gestellt habe, sei der Ast gebrochen und der Mann sei hinabgestürzt.

Von dpa