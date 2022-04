Attacke auf 15-Jährige: Verdächtige bereits polizeibekannt

Herne/Bochum (dpa/lnw)

Im Fall der Prügelattacke auf eine 15-jährige Jugendliche Ende März in Herne sind die jugendlichen, mutmaßlichen Täter bereits seit 2018 polizeibekannt. Die drei Jungen, die mittlerweile 12 und 13 Jahre alt sind, seien «bei diversen Delikten in Erscheinung getreten», sagte Polizeisprecher Jens Artschwager von der Bochumer Polizei am Freitag. Unter anderem sei es um Sachbeschädigung, Körperverletzung oder Autofahren ohne Führerschein gegangen. Zuvor hatte die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» (WAZ) darüber berichtet.

Von dpa