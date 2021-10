Auch Eurobahn fährt weiter: Bahnbetreiber bekommt mehr Geld

Unna (dpa/lnw)

Auch beim zweiten angeschlagenen Bahnunternehmen in Nordrhein-Westfalen, der Eurobahn, ist der weitere Betrieb vorerst gesichert. Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) berichtete am Freitag über eine Vereinbarung mit dem Eurobahn-Gesellschafter Keolis. Damit sei die Basis für eine langfristige Weiterführung der Zusammenarbeit gelegt. Die Eurobahn fährt auf Strecken in Westfalen, dem Raum Bielefeld und zwischen Venlo, Düsseldorf und Hamm.

Von dpa