Auch Kreis Paderborn beendet Stallpflicht für Geflügel

Paderborn (dpa/lnw)

Einen Tag nach dem Kreis Soest darf auch der Kreis Paderborn die vor einigen Wochen verhängte Stallpflicht für Geflügel aufheben. Von diesem Samstag an könne «alles Geflügel wieder raus», teilten die Ostwestfalen am Freitag mit. Das NRW-Landwirtschaftsministerium hatte nach dem Auftreten der Geflügelpest Mitte November für einige Regionen eine Stallpflicht für Geflügel verhängt, diese per Erlass vor einigen Tagen aber wieder aufgehoben.

Von dpa