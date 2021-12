Auch NRW weitet Kontaktbeschränkungen auf Immunisierte aus

Ab dem 28. Dezember gelten auch für Geimpfte und Genesene in Nordrhein-Westfalen Kontaktbeschränkungen. Private Zusammenkünfte im Innen- wie Außenbereich sind ihnen dann nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt - eine Begrenzung der Anzahl von Hausständen gibt es hier nicht. NRW setzt unter anderem mit dieser Regel in seiner aktualisierten Corona-Schutzverordnung die jüngsten gemeinsamen Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern um.

Mehrere Personen stoßen mit Weingläsern an.

Kinder bis einschließlich 13 Jahren sind von der Einschränkung ausgenommen. Sobald eine ungeimpfte Person teilnimmt, gelten die strengeren Bestimmungen fort, neben dem eigenen Hausstand dürfen dann aber nur noch zwei Personen eines weiteren Hausstands teilnehmen.

Wie das Landesgesundheitsministerium am Donnerstag weiter mitteilte, dürfen Großveranstaltungen außerdem keine Zuschauer mehr haben. Neu sind auch Verschärfungen bei Masken- und Testpflichten im Freizeitbereich. «Wegen der deutlich höheren Aggressivität der Omikron-Variante werden die Ausnahmen von der Maskenpflicht reduziert», teilte das Ministerium mit. Da beim Sport in Innenräumen, in Schwimmbädern und bei Wellnessangeboten keine Masken getragen werden könnten, müssten Immunisierte hier künftig zusätzlich einen aktuellen, negativen Schnelltestnachweis, der nicht älter als 24 Stunden ist, mit sich führen. Dazu gibt es im Bund-Länder-Beschluss keine detaillierte Festlegung.

Die aktualisierte Schutzverordnung soll zunächst bis zum 12. Januar gelten.