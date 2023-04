Auf der Flucht: Autofahrer verursacht drei Unfälle

Gummersbach (dpa/lnw)

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Autofahrer in Gummersbach drei Unfälle verursacht. Wegen der gefährlichen Fahrweise des Flüchtenden hätten die Beamten die Verfolgung abgebrochen, berichtete die Kreispolizeibehörde des Oberbergischen Kreises am Montag. Das Auto wurde kurze Zeit später auf einem Waldweg entdeckt - verlassen. Es wurde sichergestellt. Im Wagen fand die Polizei Drogen und Uhren, die aus einem Einbruch stammen könnten. Und: Die Kennzeichen des Wagens seien für ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden. Die Suche nach den beiden Insassen dauerte am Ostermontag noch an.

Von dpa