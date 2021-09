Wie Hagener Unternehmen nach der Flutkatastrophe neu starten wollen

Die Volme fließt seit Menschengedenken als kaum kniehohes unschuldiges Flüsschen durch Hagen. Doch an einem Tag im Juli stieg sie auf mehrere Meter an und überflutete das Gebiet weiter, als man schauen konnte. Jetzt planen die Unternehmer den Neustart ihrer Fabriken – und bekommen Hilfe von einem, der im Münsterland gut bekannt ist.

Fritz Jaeckel (Mitte) hört zu, verspricht Hilfe und ermuntert zu Eigenengagement: Der NRW-Beauftragte für den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe traf sich am Donnerstag mit Unternehmern in Hagen. Fritz Jaeckel (Mitte) hört zu, verspricht Hilfe

Neben dem verbogenen Bahngleis stehen die Chefs der benachbarten Firmen und wissen auch nicht mehr weiter. Bis neulich kamen hier täglich mehr als 20 Waggons angerollt und brachten jeweils fast 80 Tonnen Stahl ins Gewerbegebiet Sedanstraße in Hagen. Dann kam die Flut und nahm den Untergrund mit, seitdem hängen die Gleise in der Luft.

Die Unternehmer, deren Hallen bis zu zwei Meter hoch geflutet wurden, hoffen nun auf Hilfe – zum Beispiel von Dr. Fritz Jaeckel. Die Landesregierung hat den Hauptgeschäftsführer der IHK Nord Westfalen mit Sitz in Münster zum Beauftragten für den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe ernannt.

Erfahrungen mit Wiederaufbau

Donnerstagnachmittag, Hörsaal der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen. Unternehmer sitzen mit coronakonformem Abstand im Rund, man trägt Jackett und selten Krawatte. Jeder hat seine eigene Geschichte. War im Urlaub, als die Flut kam, oder stand im Werk und schaute hilflos zu, wie all die schweren Maschinen, Schaltschränke, Rohmaterialien und fertigen Produkte im Lager in den Fluten versanken. Die Volme, seit Menschengedenken ein kaum kniehohes unschuldiges Flüsschen, stieg an jenem Tag im Juli auf mehrere Meter an und überflutete das Gebiet rund um das Gewerbegebiet Sedanstraße weiter, als man schauen konnte.

Unternehmer in Hagen planen Neustart nach der Flutkatastrophe Direkt am normalerweise so unscheinbaren Flüsschen Volme liegt in Hagen das Gewerbegebiet Sedanstraße. Als Mitte Juli das große Hochwasser kam, wurde die Gegend komplett geflutet. Foto: Gunnar A. Pier Am Donnerstag besuchte Fritz Jaeckel Hagen. Der 58-Jährige, im Hauptberuf Hauptgeschäftsführer der IHK Nord Westfalen, wurde von der NRW-Landesregierung zum Beauftragten für den Wiederaufbau ernannt. Foto: Max Gudczinski / IHK Über dieses Gleis kamen bis neulich täglich mehr als 20 Waggons und brachten Stahl. Jetzt hängt es stellenweise in der Luft, der Grund wurde weggespült. Foto: Gunnar A. Pier Dr. Fritz Jaeckel, Hauptgeschäftsführer der IHK Nord Westfalen und NRW-Beauftragter für den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe, informierte am 23. September 2021 in Hagen Unternehmer über die Möglichkeiten der Entschädigung. Foto: Gunnar A. Pier Anschließend ließ er sich von Unternehmern im Gewerbegebiet Sedanstraße die Folgen der Flut zeigen. Foto: Gunnar A. Pier Fritz Jaeckel besucht am 23. September 2021 Unternehmer in Hagen. Foto: Max Gudczinski / IHK Fritz Jaeckel besucht am 23. September 2021 Unternehmer in Hagen. Foto: Max Gudczinski / IHK Fritz Jaeckel besucht am 23. September 2021 Unternehmer in Hagen. Foto: Max Gudczinski / IHK Fritz Jaeckel besucht am 23. September 2021 Unternehmer in Hagen. Foto: Max Gudczinski / IHK Fritz Jaeckel besucht am 23. September 2021 Unternehmer in Hagen. Foto: Max Gudczinski / IHK Fritz Jaeckel besucht am 23. September 2021 Unternehmer in Hagen. Foto: Max Gudczinski / IHK Fritz Jaeckel besucht am 23. September 2021 Unternehmer in Hagen. Foto: Max Gudczinski / IHK Dr. Fritz Jaeckel, Hauptgeschäftsführer der IHK Nord Westfalen und NRW-Beauftragter für den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe, am 23. September 2021 in Hagen. Foto: Gunnar A. Pier Direkt am normalerweise so unscheinbaren Flüsschen Volme liegt in Hagen das Gewerbegebiet Sedanstraße. Als Mitte Juli das große Hochwasser kam, wurde die Gegend komplett geflutet. Foto: Gunnar A. Pier Dr. Fritz Jaeckel, Hauptgeschäftsführer der IHK Nord Westfalen und NRW-Beauftragter für den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe, am 23. September 2021 in Hagen im Gespräch mit Unternehmern des Gewerbegebiets Sedanstraße. Foto: Gunnar A. Pier -gap- Dr. Fritz Jaeckel, Hauptgeschäftsführer der IHK Nord Westfalen und NRW-Beauftragter für den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe, am 23. September 2021 in Hagen. Foto: Gunnar A. Pier

Im Hörsaal sitzt auch Fritz Jaeckel und fragt nach der Lage. Das Thema ist für den 58-Jährigen kein Neuland. Nach der Flutkatas­trophe 2002 in Sachsen hat er schon einmal einen solchen Wiederaufbau geleitet. „Ich mache hier gar nicht so viel anders als damals“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Unterschiede? „Die Gewalt der Schäden mit ihren punktuellen Auswirkungen“ sei diesmal größer. Und: In NRW hat er mit jahrzehntelang eingefahrenen Verwaltungsstrukturen zu tun, die er aufzuweichen versucht, damit unkompliziert geholfen werden kann. In Sachsen seien sie zwölf Jahre nach der Wiedervereinigung auch ohne Flut noch eher darauf eingestellt gewesen, Förderprogramme zu nutzen und sich nach den jeweiligen Vorgaben zu richten.

Die Volme ist ein allenfalls kniehohes Flüsschen, das am Hagener Gewerbegebiet Sedanstraße vorbeiplätschert. Im Juli aber trat sie meterhoch über die Ufer, unterspülte die Bahngleise und die Industriehallen. Nun stehen die Unternehmer ratlos vor dem verwüstetem Gelände. Foto: Gunnar A. Pier

Viele Mittelständler stehen unter Druck

Die Lage in Hagen ist beim Treffen mit den Unternehmern schnell analysiert. Es gibt massive Zerstörungen an Gebäuden, Maschinen und Lagerbeständen. Fast überall ist aufgeräumt, Schutt und Schlamm sind weg, jetzt drängt die Zeit für den Wiederaufbau. „Wir müssen Sie schnell in den Status versetzen, dass Sie vollständig am Markt teilnehmen können“, formuliert Jaeckel. Denn klar wird auch: Viele der Mittelständler sind arg unter Druck.

Wie die Firma H.D. Lenzen. Sie produziert elektrolytisch verzinkten Präzisionsbandstahl, aus dem etwa Zylinderkopfdichtungen für die Automobilindustrie gefertigt werden, und nimmt damit nach eigener Darstellung „weltweit eine führende Position“ ein. 1,90 Meter hoch stand das Wasser in den 12.000 Quadratmeter großen Hallen am Volme-Ufer. 3500 Tonnen Rohmaterial: Schrott. Fertig produzierte Waren im Lager: Schrott. Alle Maschinen: Schrott. Das Gleis, über das neues Material kommen sollte: Schrott. Längst sind 900 Kubikmeter Schlamm rausgeschippt.

Die ersten Geräte laufen wieder, weil die eigenen Techniker manches wieder hinfrickeln konnten, berichtet Juniorchef Philipp Plobst, als Jaeckel sich die Misere anschaut. Aber dem Mittelständler stehen die Autokonzerne im Nacken, die nicht nur schnelle Lieferungen fordern, sondern auch die Garantie, dass es solche Ausfälle nie wieder gibt.

Nachhaltigen Hochwasserschutz planen

Also konkurrieren nun zwei Herausforderungen: schnell wieder anfangen zu produzieren – aber zugleich nachhaltigen Hochwasserschutz planen. Jaeckel, der erfahrene Krisenmanager und Verwaltungs-Insider, hört im Hörsaal eine Weile zu, dann gibt er Impulse. Die Ideen für den Hochwasserschutz in Hagen will er mit Umweltministerin Ursula Heinen-Esser besprechen („Ich rufe sie heute Abend an“).

Auch den NRW-Sprecher der Versicherungswirtschaft will er kontaktieren und die Anträge auf Fluthilfe persönlich bei der NRW-Bank abliefern. Aber er nimmt auch die Vertreter der Stadtverwaltung in die Pflicht und unterstützt den Gedanken, dass alle örtlichen Akteure gemeinsam an einem Hochwasserschutzkonzept arbeiten. Und als ein Unternehmer bittet, dass alle Betroffenen sich regelmäßig treffen sollten, um gemeinsam an ihren Anträgen zu feilen, kitzelt Jaeckel dessen Eigeninitiative heraus: „Was hält Sie davon ab, das zu tun?“