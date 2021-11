Auffahrunfall auf A1: Ein Toter und stundenlange Sperrung

Nach einem schweren Auffahrunfall mit einem Toten auf der Autobahn 1 zwischen Greven und Münster-Nord ist die Fahrtrichtung Dortmund stundenlang gesperrt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist der Fahrer eines Kleintransporters seitlich auf das Heck eines Lkw aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls verkeilte sich die Fahrerkabine des Kleintransporters unter dem Lkw. Der 29-jährige Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw sei wegen eines geplatzten Reifens liegen geblieben und habe auf dem linken Fahrstreifen gestanden, teilte die Polizei weiter mit.

Der Unfall ereignete sich am späten Montagmittag. Der Verkehr wurde danach von der Autobahn abgeleitet. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung müsse die Autobahn 1 in Richtung Dortmund noch bis voraussichtlich 21.00 Uhr am Montagabend gesperrt bleiben, teilte die Polizei mit. Der Stau betrug zeitweise sieben Kilometer Länge.