Aufsichtsratschef von Autozulieferer Hella tritt zurück

Lippstadt (dpa)

Der Aufsichtsratsvorsitzende des Autozulieferers Hella legt seine Ämter nieder. Klaus Kühn scheide mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 30. September aus, teilte Hella am Montag in Lippstadt mit. Kühn war neben seiner Position als Chefkontrolleur des Unternehmens auch Mitglied des Gesellschafterausschusses. Hella nannte persönliche Gründe als Motiv.

Von dpa