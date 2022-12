Auftragseinbruch in NRW-Bauwirtschaft

Düsseldorf (dpa/lnw)

Auch die Bauwirtschaft in Nordrhein-Westfalen bekommt die Auswirkungen der aktuellen Krisen deutlich zu spüren. «In allen Sparten verzeichnet die Branche in den ersten neun Monaten dieses Jahres einen deutlichen Auftragsrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum», sagte die Hauptgeschäftsführerin des Bauindustrieverbands Nordrhein-Westfalen, Beate Wiemann, am Donnerstag in Düsseldorf.

Von dpa