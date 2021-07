Auftritt für antike Grenze: Limes soll Welterbe werden

Das römische Militär am Rhein verfügte über Fußtruppen, Reiter und sogar über eine Flotte. Bis zu 30.000 Soldaten bewachten die Grenze des Römischen Reichs zu den Germanen. Der Niedergermanische Limes soll Unesco-Welterbe werden. Am Dienstag wird abgestimmt.

Seit Jahren arbeiten Archäologen, Denkmalschützer, das Bauministerium in Düsseldorf und Städte am Rhein an der Aufnahme des Niedergermanischen Limes ins Unesco-Weltkulturerbe. An diesem Dienstag fällt die Entscheidung: Bei der 44. Sitzung des Unesco-Welterbekomitees im chinesischen Fuzhou wird über die Aufnahme des «nassen Limes» abgestimmt. Die Entscheidung ist am Nachmittag geplant. Die Sitzung in China wird online und in Präsenz durchgeführt.

Falls der Antrag angenommen wird, kommt eine antike Grenze mitsamt ihren vielen erhaltenen militärischen Anlagen aus der Römerzeit in den illustren Kreis der Welterbestätten. Dazu gehören in NRW bereits der Aachener und der Kölner Dom, Schloss Augustusburg in Brühl bei Köln, die Zeche Zollverein in Essen und Kloster Corvey in Höxter. Den Limes-Antrag haben die Niederlande gestellt, Nordrhein-Westfalen hat sich angeschlossen, ebenso Rheinland-Pfalz mit dem Teilstück Remagen.

Der Niedergermanische Limes war die Außengrenze des Römischen Reichs zu Germanien. Vor rund 2000 Jahren bis ins 5. Jahrhundert hinein verlief er 400 Kilometer am Rhein zwischen dem Süden von Bonn bis zur Nordsee in den Niederlanden. Auf Nordrhein-Westfalen entfällt der längste Abschnitt. Es sind rund 220 Kilometer, an deren Verlauf in 19 Kommunen - unter anderem Bonn, Duisburg, Neuss, Köln, Krefeld, Wesel und Xanten - die Spuren des römischen Militärs gesichert sind.

Straßen, Militärlager, ein Flottenstützpunkt oder ein Steinbruch sind Zeugen der ausgeklügelten Infrastruktur. Die Römer blieben jahrhundertelang an dieser Grenze ihres Herrschaftsbereichs. Der universelle Wert wird auch so begründet: Die Reste des Limes seien ein außergewöhnliches Zeugnis der innovativen Antworten eines großen Imperiums, um seine Gebiete nach außen zu sichern gegen fremde, mit Diplomatie nicht zu kontrollierende Gruppen.

Zwei weitere römische Grenzabschnitte sind bereits Welterbe: in Großbritannien der Hadrians- und Antonine Wall sowie der Obergermanisch-Raetische Limes, der von Rheinland-Pfalz bis zur Donau reicht. Sie sind Teil des transnationalen Welterbes unter dem Namen «Grenzen des Römischen Reiches».