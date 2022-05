Augenzeugen eines Überfalls sollen im Drach-Prozess aussagen

Am Mittwoch will das Gericht die Beweisaufnahme im Fall eines Raubüberfalls auf einen Geldtransporter am Flughafen Köln/Bonn fortsetzen. Die Staatsanwaltschaft legt die Tat Reemtsma-Entführer Thomas Drach und dessen Mitangeklagten zur Last.

Am Mittwoch (9.15 Uhr) soll vor dem Kölner Landgericht der Prozess gegen Reemtsma-Entführer Thomas Drach fortgesetzt werden. Dabei ist geplant, die Beweisaufnahme im Fall eines Überfalls auf einen Geldtransporter am Flughafen Köln/Bonn im März 2019 fortzusetzen. Nach Angaben des Vorsitzenden Richters vom Montag sollen Augenzeugen des Überfalls, bei dem ein Geldbote angeschossen worden war, vernommen werden.

Drach werden neben dem Überfall am Flughafen noch drei weitere Überfälle auf Geldtransporter in Köln, Frankfurt am Main sowie im hessischen Limburg zur Last gelegt. Der 61-Jährige ist wegen besonders schweren Raubes und versuchten Mordes angeklagt, da er zwei Geldboten durch Schüsse lebensgefährlich verletzt haben soll. Neben Drach sitzt ein mutmaßlicher Komplize mit auf der Anklagebank. Der Niederländer soll beim Überfall am Flughafen der Fluchtwagenfahrer gewesen sein.

Drach hatte 1996 den Erben des Hamburger Tabakkonzerns Reemtsma entführt und erst nach einer Lösegeldzahlung wieder freigelassen. Für die Tat war er zu vierzehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden.