Augsburg fordert Leverkusen: Stürmt Yeboah von Beginn an?

Nach den K.o.-Spielen im DFB-Pokal rollt der Ball wieder in der Fußball-Bundesliga. Einige neue Spieler könnten gegen Leverkusen in der Augsburger Startelf stehen.

Der FC Augsburg und Bayer Leverkusen eröffnen am Freitagabend (20.30 Uhr/Dazn) den 19. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Nach einer regen Einkaufstour in der Winterpause streben die Schwaben den zweiten Heimsieg in diesem Jahr an. Trainer Enrico Maaßen ließ offen, wie viele der sieben neuen Spieler in der Anfangsformation stehen werden. Nach drei Einwechslungen ist etwa Kelvin Yeboah ein Kandidat für die Startelf.

Die Leverkusener mussten zuletzt die erste Heimniederlage unter Trainer Xavi Alonso hinnehmen. Bei der erhofften Aufholjagd auf die internationalen Plätze will die Werkself nun eine Reaktion zeigen. Die Augsburger brauchen ihrerseits Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.