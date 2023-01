Augsburgs Trainer Maaßen von Bellingham begeistert

Augsburg (dpa)

Jude Bellingham bringt den Augsburger Trainer Enrico Maaßen ins Schwärmen. «Er ist ein fantastischer Fußballer, ein absoluter Vollprofi», lobte Maaßen den herausragenden Mittelfeldspieler des kommenden Bundesligagegners Borussia Dortmund. «Wenn man sieht, wie athletisch er Fußball spielt, was er für einen Körper hat, wie viel er unterwegs ist, wie viele gute Entscheidungen er trifft, wie torgefährlich er ist, wie viele Zweikämpfe er gewinnt», zählte der frühere Coach von Borussia Dortmund II vor dem Wiederbeginn in der Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in Dortmund auf.

Von dpa