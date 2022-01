Aus Krankenhaus geflohener Häftling wird weiter gesucht

Der Mann sei noch nicht gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Er war am Donnerstag aus den Evangelischen Kliniken in Essen-Huttrop geflohen. Laut «Bild»-Zeitung saß der 25-Jährige wegen Betrugsverdachts in Untersuchungshaft. Wegen eines Kieferbruchs kam er demnach am Donnerstagnachmittag in das Krankenhaus. Mit einer Hundertschaft und Streifenwagenbesatzungen hatte die Polizei nach dem Häftling gesucht.