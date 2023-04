Aus Psychiatrie geflohene Verbrecher stellen sich

Viersen (dpa/lnw)

Die beiden vor zwei Tagen in Viersen-Süchteln geflohenen verurteilten Verbrecher sind wieder in der geschlossenen Psychiatrie. Der 21-jährige Brandstifter und der 36-jährige Räuber und Vergewaltiger hätten sich unabhängig voneinander in der Nacht zum Samstag in Düsseldorf bei der Polizei gestellt, teilte die Viersener Polizei mit. Sie wurden zurück in die Einrichtung gebracht.

Von dpa