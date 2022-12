Ausgelöster Airbag verletzt Zehnjährigen schwer

Der Junge habe auf dem Beifahrersitz seiner 37 Jahre alten Mutter gesessen und den durch den Aufprall ausgelösten Airbag abbekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Rettungskräfte brachten das Kind demnach am Mittwochnachmittag mit Verletzungen an Oberkörper und Kopf in ein Krankenhaus. Der Wagen der Frau und das zweite beteiligte Fahrzeug eines 56-Jährigen waren den Angaben nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.