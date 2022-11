Ausschuss an Talbrücke Rahmede: Sperrung nervenzehrend

Lüdenscheid (dpa/lnw)

Der Verkehrsausschuss des NRW-Landtags hat bei einer auswärtigen Sitzung in Lüdenscheid und einem Ortstermin an der maroden A45-Talbrücke Rahmede Solidarität mit der belasteten Region gezeigt. Mit dem Besuch wolle man ein Zeichen setzen, «wie wichtig uns das Projekt Rahmede-Talbrücke ist», sagte der Ausschussvorsitzende Matthias Goeken (CDU) am Mittwoch laut Mitteilung. Man werde sich weiter «im Sinne der Menschen, die hier leben, und der heimischen Wirtschaft nach Kräften einbringen».

Von dpa