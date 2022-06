Auto bis unters Dach beladen: Polizei stoppt 56-Jährigen

Bielefeld (dpa/lnw)

In Bielefeld hat die Polizei einen Autofahrer gestoppt, weil sein Fahrzeug bis unters Dach mit Ladung vollgestopft war. Zwar habe der 56-Jährige das zulässige Gesamtgewicht knapp nicht überschritten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Gefahr, dass die Ladung aber durch den Innenraum fliege, sei zu groß gewesen. Der Bielefelder hatte die Ladung bis über die Kopfstützen und bis zum Fahrzeugdamm aufgetürmt, auch der Beifahrersitz und das Armaturenbrett dienten bei der Fahrt am vergangenen Freitag als Stauraum.

Von dpa