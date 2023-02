Auto erfasst 38-Jährigen auf A2 und fährt weiter

Dortmund (dpa/lnw)

Ein 38-jähriger Mann ist nach einem Unfall auf der Autobahn A2 auf der Fahrbahn von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Fahrer oder die Fahrerin des silbernen Wagens sei geflüchtet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es würden nun Zeugen gesucht, die den Unfall auf der A2 in Richtung Oberhausen bei Beckum am Freitagabend gegen 22.40 Uhr beobachtet hätten.

Von dpa