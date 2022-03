Auto fährt auf Lastwagen auf: Zwei Menschen eingeklemmt

Ein Auto ist auf der A3 in Oberhausen auf einen Lkw aufgefahren, dabei sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Der Wagen wurde bei dem Unfall unter den Lastwagen geschoben, wie ein Feuerwehrsprecher am Dienstag sagte. Die beiden Insassen, ein Mann und eine Frau, wurden eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Beide kamen zur Behandlung in Krankenhäuser. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Während der Bergung der Verletzten war die A3 in Richtung Oberhausen für rund 50 Minuten gesperrt. Zunächst war unklar, wie es zu dem Unfall kam.