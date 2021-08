Auto fällt in Böschung: Fahrer schwer verletzt

Beim Sturz seines Autos in eine Böschung ist ein Autofahrer im Weseler Ortsteil Bergerfurth schwer verletzt worden. Der 30-Jährige fuhr am Montag auf der Bundesstraße 8 in Richtung Wesel und kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Sein Fahrzeug rutschte in eine Böschung und kam auf der rechten Seite zum Liegen. Der Mann wurde von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht.