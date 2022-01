Auto geht bei Unfall in Flammen auf: Fahrer tot

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Mönchengladbach ist ein Auto in Flammen aufgegangen und der Fahrer im Wagen gestorben. Ersthelfer hätten am Freitag vergeblich versucht, den 51-Jährigen aus dem brennenden Auto zu retten, teilte die Feuerwehr mit.

Von dpa