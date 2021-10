Auto gerät in Gegenverkehr: Elf Monate altes Baby verletzt

Lippetal (dpa/lnw)

Bei der Kollision von zwei Autos in Lippetal im Kreis Soest sind drei Menschen verletzt worden, darunter ein elf Monate altes Baby. Das Kind, seine 30 Jahre alte Mutter und ein 56-Jähriger kamen in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Der Mann war am Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und stieß mit dem Auto der 30-jährigen Fahrerin zusammen. Die Schwere der Verletzungen waren am Sonntag laut Angaben des Sprechers unklar. Die Autos wurden bei dem Unfall stark beschädigt.

Von dpa