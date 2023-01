Auto in zwei Teile gerissen: Mann schwer verletzt

Bedburg-Hau (dpa/lnw)

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Kleve hat es ein Auto auseinandergerissen. Aus bislang unbekannter Ursache war der 22 Jahre alte Fahrer am frühen Neujahrsmorgen auf einer Landstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Baum geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Mann aus Xanten schwerst verletzt aus dem Wrack befreien und in ein Krankenhaus bringen.

Von dpa