Auto kollidiert mit Sattelzug: Fährt steile Böschung runter

Der 93-Jährige und seine 87-jährige Ehefrau seien von der Feuerwehr aus dem Auto befreit worden, teilte die Polizei mit. Sie seien nach dem Unfall in Gummersbach am Freitag verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Zu dem Zusammenstoß sei es gekommen, als der 93-Jährige von einem Grundstück aus auf die Straße wollte.