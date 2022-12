Auto kommt von Straße ab: Fußgängerin stirbt

Bad Münstereifel (dpa/lnw)

Eine 53-jährige Fußgängerin ist in Bad Münstereifel auf dem Gehweg von einem Auto erfasst worden und gestorben. Die 18-jährige Fahrerin sei am Dienstagmorgen wohl wegen Blitzeis in einer Kurve von der Straße abgekommen und mit der Fußgängerin zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. Die 53-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Von dpa