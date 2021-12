Auto kracht auf A59 gegen Pfeiler: 33-Jähriger tot

Leverkusen (dpa/lnw)

Ein Autofahrer ist auf der A59 bei Leverkusen gegen den Pfeiler einer Schilderbrücke gefahren und ums Leben gekommen. Der 33-Jährige war am Mittwochabend auf nasser Fahrbahn mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen mitteilte. Er fuhr zunächst gegen eine Leitplanke und krachte anschließend in einen Pfeiler, der ein über die Straße hängendes Verkehrsschild trug.

Von dpa